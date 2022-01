La CTT (chambre de traitement de la toxicomanie) permet aux personnes dépendantes aux stupéfiants de se faire aider dès qu'elles ont commis des infractions. Si le programme est une réussite, ils ont plus de chance d'obtenir une mesure de faveur plutôt qu'une peine de prison devant le tribunal.

Une seule séance et ça marche

Tom et Marc, les frères jumeaux, ont intégré le programme en février dernier, après avoir vendu 8 grammes par semaine et détenu du cannabis durant un an. Le duo s'était fait pincer dans un véhicule avec le matériel nécessaire pour la vente. Depuis leur intégration, les frères ont prouvé une grande volonté de sortir de leur dépendance et des ennuis judiciaires. Coopératifs et volontaires, Tom et Marc ont depuis le début réussi leur parcours au sein de la CTT.Compte tenu de la réussite du programme, le parquet n'a pas eu grand-chose à dire, si ce n'est d'adresser ses félicitations aux jeunes hommes. Alors qu'initialement une peine de 18 mois de prison avait été requise contre les frangins, la substitute Coduys ne s'oppose pas à octroyer une suspension du prononcé à Tom et Marc.Le 22 février prochain, les deux hommes devraient logiquement obtenir cette mesure de faveur et sortir du programme de la CTT avec brio.Marie-Louise (prénom d'emprunt) a intégré le programme en septembre dernier. Sa dépendance l'a conduite à vendre de la marchandise sur Anderlues entre 2017 et 2020. La trentenaire a vendu 10 g par semaine à 10 euros le gramme, à 11 clients.Le parquet a requis une peine d'un an de prison contre la vendeuse, au cas où le programme de la CTT échouerait. Depuis le début, le suivi est parfait. Marie-Louise respecte ses conditions et a mis en place un suivi chez un thérapeute pour cesser sa consommation de 20 ans. "En une séance, ça a marché. Tout va bien", confirme l'ex-vendeuse.Le prochain point sur ce dossier aura lieu le 22 février prochain.