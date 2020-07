Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3 heures du matin, les pompiers de Jumet ont été requis en urgence à Gosselies.

Un appartement de la rue de Ransart, au numéro 4, était en proie à un violent incendie, au deuxième étage : des flammes sortaient des fenêtres et léchaient les murs jusqu'à la toiture.

On signalait aussi aux hommes du feu la présence de deux personnes, âgées de 49 et 55 ans, sur les lieux. Et qu'un voisin avait tenté d'éteindre l'incendie avec un extincteur mais avait dû rebrousser chemin vu la chaleur et la fumée. Une ambulance et un SMUR ont également été envoyés sur place. © FVH

Quand les pompiers arrivent sur place, tout est en feu : impossible d'attaquer par l'intérieur, où tout s'effondre. Ils doivent arroser par la toiture et à travers les fenêtres.

Il était hélas trop tard pour les 2 personnes.