Un grave accident impliquant un véhicule et une moto a eu lieu, les deux motards sont grièvement blessés.

Ce vendredi 1er mai, un accident de la route impliquant une moto et une camionnette a eu lieu en début de soirée vers 19h30 à la rue du Wainage, en face du numéro 168, à Lambusart. La cause de l'accident est inconnue. Selon le conducteur de la camionnette qui circulait de Farciennes vers Auvelais, la moto venant en sens inverse aurait dévié de sa trajectoire. Mais d'après quelques témoins, la camionnette serait en cause. La collision n'a pas pu être évitée. Stéphane Seny, le motard, a été projeté au sol tandis que son épouse Jenny Chatelain a été projetée contre un véhicule stationné avant de terminer contre le mur d'une habitation.



Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis sur place pour le balisage des lieux. Une ambulance du PIT de Gilly et des pompiers de Jumet avec à son bord Steve Thiss et Marc Demoulin ont été sollicités sur les lieux. Deux SMUR de l'hôpital Notre Dame de Charleroi et du Val de Sambre d'Auvelais sont également intervenus. Les deux motards ont été grièvement blessés et transportés en milieu hospitalier. La police locale s'est également chargée d'escorter l'ambulance avec la passagère à son bord.



Le conducteur de la camionnette a été emmené au commissariat pour faire la lumière sur les circonstances précises de la collision. Le dépanneur Montebello a été requis sur les lieux. Constat police locale Brunau.