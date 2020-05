Une impressionnante collision frontale entre une moto et une camionnette a eu lieu ce vendredi soir à la rue du Wainage à Lambusart.

Ce vendredi 1 er mai, un accident de la route impliquant une moto et une camionnette a eu lieu en début de soirée vers 19h30 à la rue du Wainage, en face du numéro 168, à Lambusart. Selon le conducteur de la camionnette qui circulait de Farciennes vers Auvelais, la moto venant en sens inverse a dévié de sa trajectoire. Mais d'après quelques témoins, la camionnette est en cause. La collision frontale n'a pas pu être évitée. Stéphane S., le motard, a été projeté au sol tandis que son épouse Jenny C. a été projetée contre un véhicule stationné avant de terminer contre le mur d'une habitation.

Le conducteur alcoolisé

Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux, dont deux SMUR de l'hôpital Notre Dame de Charleroi et du Val de Sambre d'Auvelais. Les deux motards ont été grièvement blessés et transportés en milieu hospitalier. L'état de santé de Jessy C. était jugé préoccupant. Cette dernière devait notamment se faire opérer durant la nuit dernière d'une fracture du bassin.

Ce samedi matin, le parquet de Charleroi a confirmé que le conducteur de la camionnette, incriminé par plusieurs témoins présents sur les lieux de l'accident, était bel et bien sous l'influence de l'alcool au moment de la violente collision frontale. "C'est lui qui a été dévié de sa bande de circulation pour aller percuter frontalement les deux motards", indique Evelyne Vanhollebeke, substitute du procureur. Le juge d'instruction va être saisi du dossier et le chauffeur lui sera présenté dans les prochaines heures.



Selon les dernières informations recueillies par le parquet, l'état de santé de Stephane S. est jugé stable, mais les jours de son épouse sont toujours considérés en danger.