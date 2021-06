Deux nouvelles routes complèteront le panel de destinations proposées au départ de Brussels South Charleroi Airport pour la saison hiver 2021-2022, informe l'aéroport de Gosselies ce mardi par voie de communiqué. Les premiers vols sont programmés fin octobre/début novembre.

La compagnie aérienne low-cost Ryanair lance deux nouvelles lignes à destination de Essaouira (Maroc) et de Paphos (Chypre). "A raison de deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches pour Essaouira et les mardis et samedis pour Paphos, les villes seront reliées à Bruxelles-Charleroi par les Boeings 737-800 de la compagnie, d’une capacité de 189 sièges."

Les billets sont en vente sur le site de la compagnie aérienne http://www.ryanair.com (par trajet: 50 à 70€ pour Essaouira, 100 à 190€ pour Paphos).