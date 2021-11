Par contre, le prévenu n’a pas eu l’occasion d’user de son droit de parole, ce mercredi matin, devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Et pour cause, puisqu'il n’a pas daigné se présenter devant la justice pour s’expliquer sur les deux scènes de coups et blessures que le parquet lui reproche, avec préméditation. Défaut a donc été requis contre lui.

Dès qu’il est contrarié, Jean-Bernard use de ses poings pour se défouler. Le 15 septembre 2020, en l’espace de quelques heures, deux hommes ont subi la colère et la violence du prévenu. Le premier fut Jordan (prénom d’emprunt), à Marcinelle. Suspecté d’être le nouveau compagnon de l’ex-compagne de Jean-Bernard, ce dernier a reçu un coup de poing instantané. "Grâce à la géolocalisation de Snapchat, le prévenu est tombé sur la victime et son ex en voiture. Il a ouvert la portière côté conducteur avant de frapper la victime", précise le parquet.

Quelques instants après, Jean-Bernard s’est rendu à Sivry, pour avoir une explication avec le père de son ex-compagne. Explication qui a rapidement donné lieu à un nouveau coup asséné par le prévenu. Si le parquet a retenu la circonstance de préméditation pour les deux scènes de violence, c’est grâce à la totale transparence du prévenu. "Lui-même a dit qu’il allait à Marcinelle pour casser la gueule de la victime avant d’admettre qu’il savait qu’il allait à Sivry pour porter des coups."

Face à la violence de Jean-Bernard, le parquet a requis une peine de 15 mois de prison. Jugement début décembre.