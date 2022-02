Deux scènes de violences conjugales Charleroi L. C. Alae est en aveu des faits commis sur sa désormais ex-compagne et présente ses excuses à cette dernière, devant le tribunal correctionnel. © BELGA

"C'est vrai que j'ai mal réagi et je présente mes excuses à tout le monde, mais surtout à la victime." C'est par ces mots que Alae a reconnu avoir frappé à deux reprises son ex-compagne, à Jumet.



La première scène de violence conjugale a eu lieu le 19 août 2018, dans un contexte émaillé par l'alcool. Ce soir-là, vers 23h45, Alae reproche à la victime son absence de travail. "Il y a eu des coups de tête, il lui a aussi tiré les cheveux. C'est une violence qui est inacceptable", signale le parquet. Lors de la même scène, Alae a menacé la mère de sa fille avec un couteau de cuisine et un pied de table.



Deux incisives en moins



Une seconde scène, tout aussi violente, a eu lieu en août 2019. Vers 8h30 du matin, Alae a asséné un violent coup de pied au visage de la victime. Résultat : deux incisives de perdues et une mâchoire tuméfiée. Alae, resté au lit, n'a pas supporté que sa compagne de l'époque refuse de lui servir du lait.



À l'issue de ces nouveaux faits, la relation de couple a définitivement pris fin. Présente ce mercredi matin, la victime ne souhaite nullement la mort du pêcheur. "J'entends ses excuses et je les accepte. J'ai envie de lui pardonner et je ne veux pas qu'il aille en prison. En dehors de l'alcool, il n'est pas du tout violent", précise la jeune mère de famille.



Le parquet estime qu'un rappel sévère à l'ordre est nécessaire pour le prévenu, tout comme une prise en charge pour la consommation d'alcool, "source première" de la violence d'Alae. Une peine de 18 mois de prison, avec des conditions probatoires pour la gestion de la violence et l'alcool, est requise.



Me Van Wymeersch, à la défense, plaide une mesure de sursis pour son client et un acquittement pour le port du couteau de cuisine et du pied de table, qui n'ont pas été transportés à l'extérieur du domicile. Jugement le 16 mars.