Enjoy in C, c'est la formule qui complète les stages de vacances à Charleroi : deux semaines, à partir du 15 août. Ce sont des associations et maisons de jeunes locales qui ont dû rentrer un projet, que la ville subsidie à 100% puisque cette année, c'est entièrement gratuit pour les familles carolos. Une petite centaine de jeunes de 12 à 15 ans peuvent ainsi compléter l'été par des activités culturelles, sportives, citoyennes, de photo, de gaming ou d'arts urbains, le tout chapeauté par le service Jeunesse de la Ville de Charleroi.

Ce vendredi, c'est Khadija de l'asbl Bouge qui nous a accueilli sur l'ancien terrain du RFC Gilly. Douze jeunes y disputent un match de foot amical, les encadrants jouent aussi, c'est le dernier jour. "Ce matin, ils ont eu un atelier cuisine à l'IFAPME, ils ont fait des tartes, du pain et des lasagnes. Ca sera donné à l'asbl la Faim du Mois, ils étaient très fiers de cuisiner pour les plus démunis", nous explique-t-elle.

Sur le terrain, rien ne les distingue. Et pourtant, six jeunes sont des Carolos, qui se sont inscrits au stage via l'asbl Bouge. Les six autres viennent de l'IPPJ de Jumet, où ils ont été placé par un juge généralement après une "grosse bêtise". "C'est tout le principe du stage, s'ouvrir, se rencontrer. Entre jeunes, les bêtises des uns n'intéressent pas les autres, c'est assez respectueux, à part un petit incident. C'était le but, qu'ils n'aient pas peur de l'autre, en réunissant ces deux publics."