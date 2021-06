La cour a entendu les derniers témoins des faits. Les témoignages démontrent que Romain Martin était encore conscient avant le dernier coup de pied porté à la tête, considéré comme fatal par le légiste.

Le 8 juillet 2018, entre 23h30 et minuit, une riveraine de la rue de Loverval, qui fumait sa cigarette, a vu un homme debout, l'accusé Yasin Driessens, près d'un homme couché, la victime Romain Martin. "J'ai demandé à l'homme debout si je devais appeler l'ambulance. Il a dit: 'non, il s'est disputé avec sa femme et je lui ai donné une correction'. Ensuite, l'homme couché a essayé de parler, mais je n'ai pas compris. L'homme debout lui a dit de fermer sa gueule, deux fois, et il lui a mis des pêches et un coup de pied qui a résonné dans la rue. La tête a rebondi contre un poteau métallique. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé les secours, je n'étais pas bien". Ce témoignage est confirmé par son conjoint de l'époque.

Elle précise que l'homme debout avait une grosse voix, "il était fort nerveux et il a frappé avec une rare violence sur un homme qui ne pouvait pas se défendre et qui voulait parler".

Une autre riveraine de la rue de Loverval a été témoin de certains faits. "J'ai entendu du bruit dehors, comme des claques. Je suis descendue et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme étendu au sol et un homme debout. L'homme au sol a essayé de parler. L'autre lui a donné des coups de pied dans le ventre. Une dame lui a dit de le laisser tranquille, un autre a demandé s'il avait bu. L'agresseur lui a répondu que oui. Ma voisine a demandé s'il fallait appeler les secours. Il a répondu: 'non, c'est bien fait pour lui, il est violent avec les femmes'. Comme l'homme au sol a essayé de se relever, l'autre a pris son élan et lui a porté un coup dans la tête, laquelle a heurté un poteau".

Le témoin est resté marqué par le bruit du coup de pied et par le calme de l'agresseur. "C'était froid, de l'acharnement", dit-elle.