Traitement de la toxicomanie: Clélia a suivi les recommandations de suivi, mais pas Camille et Sean, qui risquent gros.

Après son lancement officiel en janvier dernier, la chambre de traitement de la toxicomanie a fait le point, ce mardi, sur les premiers dossiers. Si certains prévenus se montrent coopérants, d’autres ne sont pas loin de voir le processus s’arrêter prématurément.

Pour rappel, la chambre de traitement de la toxicomanie est un phénomène dont le succès au Canada mais également en Flandre n’est plus à prouver. Le but ? Aider les personnes dépendantes des produits stupéfiants qui comparaissent devant le tribunal correctionnel de s’en sortir sans forcément passer par la case prison. En concertation avec la maison de justice et les centres thérapeutiques, les justiciables doivent suivre, durant 10 mois, un programme afin de soigner leur dépendance et pouvant leur permettre d’échapper aux sanctions pénales habituelles requises. Tous les mois, à l’audience, le point est effectué sur l’évolution du programme via des rapports des assistants de justice.

Ce mardi, Clélia et Camille, pionnières du programme à Charleroi, étaient présentes à l’audience pour un rapide tour de table sur l’évolution du processus. Pour Clélia, les signaux sont au vert. L’enquête sociale a eu lieu et la mise en place d’un suivi thérapeutique va pouvoir commencer. Mais pour Camille, le constat est différent. La prévenue ne s’est pas rendue aux trois premiers rendez-vous fixés. Le tribunal tire la sonnette d’alarme, rappelant l’importance de l’implication de Camille. "Si vous ne réagissez pas, le processus sera arrêté et la sanction pénale (une peine de 18 mois de prison a été requise) tombera", prévient le juge Davio. Un nouveau point aura lieu le 17 mars prochain sur les deux dossiers.

Du côté de Sean, qui a également intégré le programme, son absence de ce mardi au tribunal a compromis ses chances de réussite. Le tribunal lui a toutefois accordé une seconde et unique chance, compte tenu du bon rapport établi par son assistante de justice.

La prochaine audience de la CTT aura lieu le 17 mars prochain.