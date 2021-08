Le 8 avril 2020, à Fleurus alors qu’il se rendait dans un night-shop, Samir a été soumis à un contrôle pour vérifier que lui et son acolyte présent en sa compagnie étaient bien membres de la même bulle familiale. Mais le jeune homme, âgé de 19 ans au moment des faits, a commis une rébellion en prenant la fuite au volant de son Opel Astra et en renversant un inspecteur de police.

De la matière stupéfiante et un téléphone au contenu plus que douteux étaient découverts sur le fuyard… L’enquête, qui avait suivi, avait permis de révéler l’implication de sept personnes dans un trafic de cocaïne et d’héroïne. Des perquisitions menées à Anvers et à la rue des Erables à Fleurus avaient permis de mettre la main sur d’importantes quantités de drogues et sur une grosse somme d’argent (125.000 euros) planquée dans un hangar.

Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Samir, Djo, Laurence et Jennifer pour le trafic de stupéfiants en association. Abdellah, Mohammed et Younes ont été acquittés pour le business illicite.

Samir, condamné à 5 ans de prison avec un sursis pour ce qui excède 37 mois de prison, a fait l’objet d’une arrestation immédiate requise par le procureur du Roi.