Devran est un homme qui aime bien tout contrôler. Il veut même gérer la vie et les relations de sa compagne. Alors, quand elle reçoit un sms un jour de 2018, Devran voit rouge. Il frappe la mère de ses enfants d’un coup de tête, lui assène plusieurs coups de poing et de pied et utilise même une chaise pour frapper la pauvre femme…

Devran ne semble pas prendre au sérieux ses ennuis judiciaires. Absent à l’audience, il est jugé par défaut. Le parquet lui avait même laissé une chance de ne pas comparaître devant le tribunal correctionnel en proposant une médiation pénale, mais Devran n’a jamais répondu aux convocations. Il risque une peine d’un an de prison. Aujourd'hui, Devran est définitivement séparé de la victime. Jugement le 26 octobre prochain.