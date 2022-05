La vie est parfois particulière. Il y a un peu plus d’un an, le Plus petit théâtre du monde décidait de fermer ses portes, laissant Pont-à-Celles et ses environs orphelins d’un joli projet culturel, avec cette phrase "pas de pleurs, ni fleurs, ni couronnes…". Une épitaphe qui devrait plaire à… Bob Jésus.

Qui ? C’est le nouveau personnage interprété par l’acteur, Didier Gesquière, ancien patron du PPTDM. Avec sa compagne, Céline Charlier, il a décidé de remonter cette histoire de croque-mort, teintée d’un joli humour noir.

Une pièce qu’il jouera à Avignon, dans quelques jours.