'C’est un solide gaillard qui s’avance face au juge Davio. Diego, né en 1999, vient tout juste de débuter une formation professionnelle et n’a aucun antécédent judiciaire. Et pour sa première face à un tribunal correctionnel, Diego admet avoir participé à une bagarre générale, à Thuin, le 24 novembre 2018.

Ce soir-là, il est 1h30 du matin et une rixe éclate entre un ami à Saphy et une bande de jeunes. Saphy tente d’aider son copain. Dans le même temps, Diego débarque et sans raison, il donne un violent coup de poing à Saphy. À la suite du « mini coup de poing » selon Diego, Saphy passe rapidement sur la table de billard. "On lui a décelé une fracture et une déviation nasale", précise Me Lecomte, partie civile et qui représente Saphy.

Le 5 décembre, Diego promet au père à Saphy qu’il y aura « un acte 2 » avec son fiston si le paternel continue d’appeler Diego. "Il n’arrêtait pas de m’appeler. Je n’allais pas passer à l’acte, mais je lui ai répondu", explique Diego. La substitute Marr requiert une peine de minimum 2 ans de prison contre Diego, sans s’opposer à un sursis. Diego n’a pas le moindre antécédent judiciaire.

Son avocat, Me Balleux, plaide une suspension simple du prononcé, en demandant au tribunal de ne pas entacher le futur professionnel du jeune homme. Jugement le 29 octobre prochain.