Une question sur le produit, les ressources humaines, le marketing, un besoin de fonds? Digital Attraxion propose son service d'accompagnement à l'ensemble des start-up digitales.

Pour faire face à la crise sanitaire quand on est une start-up, les informations et outils fournis par la région et le fédéral existent. Mais pour l'incubateur hennuyer Digital Attraxion, ces informations et outils sont difficiles à trouver. "Il n'est pas toujours évident d’identifier le bon interlocuteur ou de dénicher la réponse adéquate à sa question."

C'est pourquoi l'incubateur propose ses conseils pour un produit, un souci de ressources humaines, de marketing, ou un besoin de lever des fonds. Digital Attraxion a déjà accompagné un peu plus de 100 start-up en trois ans, et si celles de son "portefeuilles" ont déjà reçu les conseils de l'incubateur, "vu les contraintes actuelles, il était hors de question de ne pas en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ces conseils, Digital Attraxion a décidé de les prodiguer à toutes les start-up digitales qui en émettront la demande. Une première en Belgique…"

Une ligne spéciale a été ouverte pour que les entrepreneurs puissent joindre les experts de Digital Attraxion, qui répondront en direct ou actionneront leur réseau pour guider de la manière la plus efficiente possible. "En ces temps troubles, certains veulent apporter des solutions innovantes mais ils ne sont pas en mesure de financer leurs idées. Digital Attraxion, une fois le dossier de présentation reçu, promet une réponse dans les vingt jours à toutes demandes d’accompagnement, histoire de ne pas faire traîner les choses à l’infini", explique l'incubateur.

La ligne directe pour joindre un conseiller de Digital Attraxion est ouverte les mardis (à partir du 2 juin) de 9h à 12h : au 078.48.43.96.