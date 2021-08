Parce que Virelles est le lieu de naissance de l'abeille noire, bien de chez nous, et que la nouvelle Maison de l'Abeille Noire sera inaugurée officiellement, ce sera possible de s'approcher de ces insectes si précieux. "Découvrez le monde fascinant des abeilles noires ! Enfilez l’habit d’apiculteur, pénétrez au cœur de la ruche et cherchez la reine qui se cache parmi les ouvrières. Goûtez aux différents miels ou au fameux hydromel" , propose l'Aquascope. "Flânez ensuite sur les berges de l’étang : nous prévoyons de multiples activités pour toute la famille ! Notre traditionnel grand rendez-vous du mois d’août sera plus ludique et plus familial que jamais : théâtre de rue, jeux en bois et bien sûr animations nature. La rive sud de l’étang ne sera que moments de joie, de plaisir et de découvertes. Une occasion unique de réunir petits et grands pour une journée passionnante !"

Du côté de l'Aquascope, il sera possible de découvrir les plantes mellifères et comestibles, d'en apprendre plus sur le compostage, de faire la différence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques, de rencontrer les soigneurs du CREAVES et d'écouter leurs anecdotes tristes ou heureuses, de s'équiper d'une loupe et d'une épuisette pour découvrir la vie de l'étang de Virelles, des ateliers philo sur les différences entre guêpe et abeilles (20 minutes, de 14h30 à 16h30, à partir de 7 ans) ou encore d'observer des oiseaux à la longue vue.

Il y aura aussi des musiciens ambulants, un spectacle conté (20 minutes, de 14h30 à 16h30), des activités ludiques et artistiques autour de l'abeille, un livre musical sur les papillons, du grimage, et une démonstration d'un tourneur sur bois. Des jeux de société sont aussi prévus, dont l'un d'entre eux - "Encastra" - sera présenté par ses créatrices Sabrina et Carole (à partir de 5 ans).

© Aquascope de Virelles

De l'autre côté, dans la Maison de l'Abeille Noire, on pourra déguster et acheter différents miels régionaux, de l'hydromel et de la bière au miel. Une série d'animations, d'ateliers, et une rencontre avec un apiculteur pour savoir comment le devenir est aussi au programme.

Niveau météo, on annonce pour dimanche une matinée ensoleillée, avec un risque d'orage courant d'après-midi, qui pourrait bien ne pas du tout toucher la Botte du Hainaut. Mais pas d'inquiétudes: même sous la pluie, on peut profiter l'Aquascope, c'est justement un temps où les insectes et batraciens sortent, et où de nombreux oiseaux cherchent donc à se nourrir.

Informations pratiques

Aquascope: Rue du Lac 42, 6461 Virelles, tél. 060/21.13.63

Les réservations se font sur le site de l'Aquascope .

Tarif (de 10 à 18 heures):