Objectif: impliquer les jeunes dans la stratégie "zéro déchets" de la Ville de Charleroi. "Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas", note l'échevin Mahmut Dogru en charge de la Propreté. "Petit geste après petit geste, nous parviendrons à atteindre nos objectifs de réduction des déchets."

Parce qu'en effet: remplacer une canette ou une bouteille jetable par une gourde réutilisable remplie d'eau du robinet permet d'économiser 3 kilos de déchets par an, ainsi que près de 200 euros, sans compter les émissions de CO2 produites par la fabrication et le déplacement desdites bouteilles et canettes.

© Ville de Charleroi

"Il nous apparaissait essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge nos citoyens de demain", poursuite Julie Patte, échevine en charge de l'Enseignement. "Nous espérons ainsi les former au mieux et les inciter à poser ces gestes éco-responsables toute leur vie."

Une animation a été prévue pour encadrer la distribution des gourdes, organisée par l'intercommunale de gestion des déchets, Tibi: les 2-3e maternelles et 1-2e primaires ont ainsi reçu des informations sur l'utilisation de l'eau du robinet et son intérêt pour l'environnement, mais ils ont aussi pu participer à un "bar à eau", où ils goûtaient différentes eaux minérales et de l'eau du robinet, pour noter les différences et voir leurs préférences. Une partie de l'animation comprenait aussi des instructions pour laver et entretenir sa gourde.

© Ville de Charleroi

(NdlR: les images ont été prises mardi à l'école fondamentale communale François Dewiest de Jumet)