La période est rude pour la culture, notamment les arts de la scène. C'est encore trop peu que de l'écrire. Et de nombreuses associations sont en recherche de soutien financier, n'ayant pu avoir aucune rentrée propre cette année, ou presque : pas de représentations, pas de consommations au bar, ... la catastrophe, sans parler du manque de transmission, évidemment, puisque c'est le propre de la culture.

"Durant cette période, nous savons à quel point vos secteurs ont été touchés par la crise du Covid-19 et que vos associations recherchent du soutien. Nous voulons vous faire part de notre solidarité", écrit la plateforme Divertiscènes dans un communiqué. Cette asbl, formée en 2013 par la Ville de Charleroi et plusieurs opérateurs carolos, propose d'offrir "maximum 1.000€" à des associations culturelles du Grand Charleroi.

Il est nécessaire d'entrer un dossier avant le 20 janvier 2021 pour espérer en profiter. Pour que ce dossier soit pris en compte, il faut :

Être en besoin financier ;

Être une ASBL localisée dans le Grand Charleroi ;

Fournir une situation comptable 2019 et un budget prévisionnel 2020 ;

Fournir un dossier explicatif démontrant les actions que vous avez mises en place pour limiter les pertes durant la crise du Covid-19 ;

Fournir une liste des aides COVID que vous avez déjà reçues et les aides en cours de demande ;

Fournir un rapport d’activité 2020 que vous aviez programmé ;

Le transmettre à l’adresse mail : contact@divertiscenes.be jusqu’au 20 janvier 2021 au plus tard !

"L’ASBL Divertiscènes et ses partenaires communiqueront les dossiers retenus pour la semaine du 22 février 2021 au plus tard. Le montant total alloué à cette action étant limité, n’attendez pas pour nous envoyer votre dossier afin que nous puissions l’analyser dans les plus brefs délais", ajoute Divertiscènes, en profitant pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.