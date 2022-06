Dix ans de prison requis en appel contre l'ex-truand Eric Lammers, poursuivi pour viol

Charleroi

Le ministère public a requis jeudi, devant la cour d'appel du Hainaut, une peine de dix ans de prison ferme et une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de cinq ans, contre Eric Lammers (62 ans), pour des attentats à la pudeur, un viol et la détention de fichiers pédopornographiques. Bien connu de la justice belge, Eric Lammers avait écopé de six ans de prison ferme en première instance pour avoir commis des attentats à la pudeur sur une fillette âgée de 11 ans et sur sa sœur âgée de 8 ans, avoir violé l'enfant de 11 ans et avoir détenu et acquis des fichiers pédopornographiques.