Le 20 février 2021, Jean a bel et bien commis une tentative d’assassinat sur un médecin psychiatre de l’hôpital Van Gogh. C’est ce que vient de déterminer le tribunal correctionnel de Charleroi, dans un jugement.

Le jour des faits, en milieu d’après-midi, Jean s’est présenté sur le site hospitalier avec la ferme intention de se faire hospitaliser pour un sevrage à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis. Au préalable, il avait glissé un couteau de cuisine dans sa poche. Ses intentions étaient claires : commettre une prise d’otage si son hospitalisation n’est pas acceptée, ou commettre l’irréparable en usant de son couteau. C’était en tout cas la théorie du parquet en avril dernier.

Après s’être lavé les mains, Jean s’est mis à courser le médecin. "Il s’est montré directement agressif et il a menacé de mort le médecin s’il n’acceptait pas son hospitalisation. Il a sorti le couteau, a couru après le médecin avec l’arme dans la main droite. Et il a frappé. Fort heureusement, le médecin a eu beaucoup de chance et n’a été que superficiellement touché à l’épaule gauche et à l’index gauche", précisait le parquet.

Même maîtrisé au sol, Jean a continué de menacer de mort le médecin et l’infirmière qui passait par là. En état de récidive, suite à une condamnation à 4 ans de prison pour extorsion avec arme, rébellion, outrages, menaces, Jean risquait gros. Au lieu des six ans de prison requis par le parquet, il est finalement condamné à 10 ans fermes.