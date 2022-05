Quand on parle d’Erasmus, on pense, a priori, aux étudiants du supérieur. Et rarement à la formation professionnelle, voire pas du tout à l’enseignement spécialisé. Pourtant, dix élèves de la section hôtellerie de l’École d’enseignement spécialisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Châtelet, s’envoleront bientôt pour l’île de Beauté, où ils séjourneront du 10 au 31 mai dans le cadre du programme de mobilité Erasmus +. Une première pour cet établissement.