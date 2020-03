Un nouveau dossier de trafic de drogues dures a été pris ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Dix-huit personnes sont soupçonnées d’avoir participé à l’association.

Depuis l’intronisation de Vincent Fiasse au poste de procureur du Roi de Charleroi en mai dernier, la lutte contre les produits stupéfiants présents dans les rues de Charleroi fait partie des priorités du parquet de Charleroi. Depuis lors, de nombreux trafics de drogues avec des dizaines de prévenus ont été plaidés au tribunal correctionnel. Ce mercredi, dix-huit hommes, dont huit détenus, ont comparu. Le ministère public leur reproche d’avoir contribué à un important trafic de cocaïne et d’héroïne durant plusieurs mois, dans les rues de Marchienne-au-Pont.

Tout débute par une information policière. Plusieurs personnes, dont Abdellah S., vendent de la coke et de l’héroïne dans un café de Marchienne-au-Pont. Après plusieurs observations et des écoutes téléphoniques, un vaste réseau se dévoile. À la tête de l’association, Abdellah S. D’après la substitute Julie Coduys, c’est lui qui tire les ficelles. Il a en sa possession plusieurs « hommes de main », qui réalisent les ventes sur le terrain. Ahmed Z. et Mohamed S. sont, selon le parquet, les deux autres dirigeants du trafic.

Pour éviter de se faire repérer, les trafiquants changent fréquemment de GSM mais également de lieux de planque. Malgré toutes les précautions prises par les suspects, ils ne parviennent pas à échapper aux poursuites judiciaires. Une peine de 10 ans de prison ferme a été requise contre Abdellah S. Des peines de 8 et 7 ans de prison sont requises contre les deux autres dirigeants. Pour le reste des prévenus, des peines allant de 18 mois à 6 ans de prison sont sollicités. La seconde audience du procès aura lieu mercredi prochain.