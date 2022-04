Le prévenu, détenu à la prison de Jamioulx, était poursuivi pour des coups et blessures sur son épouse, des menaces sur cette dernière et sur son fils mineur, un harcèlement et détention de cocaïne. Le père de famille était en aveu des faits. Le ministère public avait requis une peine de 2 ans de prison avec un sursis probatoire. Le prévenu avait, le 12 février dernier, adopté un comportement violent envers son épouse et son fils mineur en repoussant cette dernière avant de menacer les deux personnes. "J'ai un garçon très difficile à vivre, qui est addictif au jeu et qui refuse de faire ses devoirs. Et j'avais des problèmes de couple. J'ai pensé qu'en prenant un peu d'alcool ça allait aller mieux. Avec la cocaïne prise la veille, au lieu de m'apaiser, ça m'a rendu méchant", avait admis M.C. Ce dernier avait également harcelé son épouse, le 25 décembre dernier, afin de voir son fils qui avait accompagné sa maman au domicile de la grand-mère maternelle.

Le ministère public avait requis une peine de 2 ans de prison, avec un sursis probatoire, pour encadrer la détresse psychologique du prévenu. Me Lepied, conseil du prévenu, avait également plaidé un sursis probatoire.