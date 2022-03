Entre 2016 et 2019, Radoine a trouvé refuge dans la drogue, l'alcool et la violence à la suite de son état dépressif. Dix-huit victimes ont fait les frais des excès de colère du jeune homme.

Il y a notamment eu divers policiers courcellois, victimes de coups et de rébellions face au jeune homme fréquemment sous l'influence de la boisson. "À chaque scène, il y a aussi eu des crachats vers les policiers et la police fut notamment contrainte de le gazer lors d'une des scènes pour le maîtriser."Le 11 novembre 2019, énervé après avoir été enfermé dans les toilettes d'une agence Ladbrokes, Radoine a volontairement bouté le feu à quelques cartons et dégradé diverses choses. Le gérant l'avait enfermé dans le local, excédé de voir le prévenu venir pour aller consommer sa drogue dans les toilettes.Aussi bien le parquet que la défense avaient souligné la fragilité de Radoine et émis l'importance d'un encadrement strict. Ce lundi matin, comme requis par le parquet, ce dernier a écopé de 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Radoine devra, par exemple, ne plus consommer d'alcool et de drogues, entamer un suivi médical et psychologique pour ses problèmes de consommation et effectuer une formation en gestion de la violence.