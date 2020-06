Un en an, la commune des Bons Villers a augmenté de 17 le nombre de places disponibles en crèche, ce qui correspond à des places pour 21 enfants environ, puisque tous ne viennent pas tous les jours.

"La crèche de Frasnes a été créée sous la précédente mandature, et la crèche de Wayaux y a été transférée", note le bourgmestre Mathieu Perin. "Sauf que l'ancien bâtiment était toujours là, on a juste remis une nouvelle kitchenette et on a pu y placer deux accueillantes, qui était déjà employées mais à domicile, pour créer huit places."

Cinq nouvelles places ont pu aussi être dégagées dans les autres crèches, "suite à la réforme, bienvenue, de de la ministre Alda Greoli." Mellet passe ainsi de 18 à 21 places (même s'il faudra fermer deux semaines en juillet pour y effectuer des travaux), et Frasnes de 33 à 35 places.

"Nous allons aussi accueillir de nouvelles accueillantes à domicile, conventionnées cette fois : avant, elles étaient à leur compte, mais maintenant elles auront un statut qui leur permettra d'avoir un salaire, droit au chômage, un pécule de vacances, etc. On a une personne pour quatre nouvelles places via le CPAS des Bons Villers", continue le bourgmestre.

Enfin, une nouvelle procédure d'accueil des enfants a été mise en place. "Non seulement il y aura désormais une mise à jour mensuelle pour les futurs parents, au lieu de les laisser dans l'ombre sans information pendant trop longtemps, mais en plus la nouvelle procédure empêche totalement le politique d'intervenir dans le placement en crèche..." explique Mathieu Perin.

En tout, les Bons Villers compte donc désormais 68 places communales, soit 80 à 85 enfants. Sans compter les accueillantes autonomes.