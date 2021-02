Détenu à la prison de Bruges, Dolan devait répondre de plusieurs préventions : menaces, coups et blessures et détention d’arme.

Entre 2015 et 2017, l’épouse de Dolan confiait avoir été victime de menaces et de coups. Les auditions et les constatations policières semblaient confirmer les faits. Mais face au tribunal, Jordana revenait sur ses propos. "Oui, j’ai menti et exagéré." Pour le parquet, ce changement soudain de comportement ne changeait rien. Le dossier démontrait à suffisance la véracité des faits.

Le 10 juillet 2017, au domicile familial à Courcelles, Jordana relatait aux policiers une dispute qui avait dégénéré en coups de poing aux côtes et en coups de visseuse. Lors de la même scène, Dolan s’était également montré violent envers ses deux filles. "Elles sont sorties de la maison vu la dispute pour demander de l’aide. Leur papa est sorti pour les rechercher et a giflé les deux enfants."

L’absence de remise en question du détenu n’étonnait guère le tribunal puisque Dolan affirmait "donner des baffes quand c’est nécessaire." D’après le parquet, Dolan avait menacé de "tuer son épouse si elle partait" et avait agi de la sorte en menaçant son épouse et ses filles durant deux ans.

Dolan reconnaissait les coups sur ses proches, mais également des menaces sur Gino, son cousin. Le 23 août 2017, après un échange verbal plutôt houleux, Dolan avait sorti son pistolet semi-automatique et tiré à deux reprises en visant le véhicule de son cousin pour l’effrayer. Déjà condamné à deux ans de prison en 2009, Dolan risquait une nouvelle peine de deux ans de prison requise par le parquet, avec un sursis probatoire, pour gérer sa consommation d’alcool et de stupéfiants.

Ce mercredi, Dolan a été acquitté des préventions de menaces sur son épouse et ses filles. Pour les autres préventions, le mari et père de famille écope de 24 mois de prison avec un sursis probatoire. Ce dernier devra, durant trois ans, arrêter de consommer de la cocaïne et de l’alcool et trouver un emploi, ou au moins entamer une formation professionnelle.