Dominique a récemment été condamné à 18 mois de prison ferme par défaut pour deux scènes de coups et blessures sur Aurore, sa désormais ex-compagne. Pour venir s’expliquer face au tribunal correctionnel et pour obtenir une peine plus légère, Dominique a formé opposition au jugement.

Le 2 février 2015 et le 1er décembre 2015, à Charleroi, Dominique admet avoir frappé Aurore. Mais Dominique se victimise, expliquant que c’est lui qui a reçu des coups en premier et qu’il n’a fait que réagir. En plus, Dominique évoque une raison bien particulière pour expliquer son état colérique. "J’ai remarqué qu’elle trainait beaucoup aux toilettes. Je lui ai demandé ce qu’elle faisait et elle m’a dit que c’était des trucs de femme. Un jour, j’ai forcé la porte et j’ai découvert qu’elle s’injectait de la drogue." Dominique ne le savait pas, mais Aurore est accro à l’héroïne et à la cocaïne.

Et c’est à ce moment-là que les choses ont dégénéré. "Je lui ai donc dit que je ne lui donnerais plus d’argent puisque c’était pour sa dose. J’ai reçu des coups et je me suis défendu comme je le pouvais." Dominique prétend même avoir été menacé avec un couteau. Mais pour Aurore, c’est bel et bien Dominique qui a porté un couteau et menacé de lui "scier les doigts pour récupérer une bague offerte".

Pour la substitut Vanhollebeke, Dominique minimise clairement les faits. "Il se victimise. Il y avait du sang partout dans l’appartement et plusieurs hématomes sur la victime. Elle ne s’est pas fait ça toute seule quand même."

La confirmation de la peine de 18 mois de prison prononcée contre Dominique est requise par le parquet. Jugement le 25 janvier 2021.