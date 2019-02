Le tribunal correctionnel de Charleroi s'est désisté à tort, en octobre dernier, pour juger un dossier concernant des enfants maltraités par leurs parents, estime vendredi la cour d'appel du Hainaut. Selon elle, il ne s'agit en effet pas de faits de tortures et le dossier ne doit donc pas être renvoyé devant les assises. La cour s'est ainsi déclarée compétente pour juger de cette affaire. Une audience relais est prévue le 14 mars.



Les parents des cinq enfants avaient été renvoyés devant la justice pour répondre de traitements inhumains. Le 17 novembre, le tribunal correctionnel de Charleroi avait rendu un jugement se déclarant incompétent pour juger cette affaire. Le 28 novembre, le père de famille mettait fin à ses jours en prison. L'action publique lancée contre lui est donc éteinte. Seule sa compagne est donc encore poursuivie.

Pour le ministère public, la mère des enfants devait être jugée pour des traitements inhumains car le degré d'intensité des souffrances infligées n'atteint pas le stade de la torture. Le ministère public appuie son argumentation sur différentes décisions rendues par des tribunaux correctionnels de Charleroi (enfant brûlé au chalumeau) et de Tournai (affaire Brayan), mais aussi par la cour d'assises de Bruxelles (enfant brûlé à l'eau bouillante).

Vendredi, la cour d'appel a estimé que le seuil d'intensité justifiant la torture ne paraissait pas être atteint et que c'est donc, à tort, que le tribunal s'était déclaré incompétent pour juger de cette affaire. La cour, par contre, se déclare compétente pour la juger.

Les punitions corporelles infligées aux gamins étaient récurrentes. Les enfants étaient régulièrement enfermés dans leur chambre durant de longues heures ou forcés de rester à genoux dans un coin, les bras en l'air. Lors d'une de ces punitions, l'une des fillettes avait déféqué sur elle et son père l'aurait forcée à manger ses excréments.

Les enfants souffraient de malnutrition. Selon leurs dires, ils étaient souvent privés de repas et ne pouvaient manger que des couennes de jambon ou des croûtes de fromage, au point d'ailleurs qu'ils volaient les tartines de leurs congénères à l'école. Alors qu'ils mangeaient un repas, les parents jetaient les restes à la tête des enfants.

Le parquet évoque également des biberons à l'alcool afin d'endormir les plus jeunes mais également d'autres remplis d'urine ou d'un mélange d'eau et de mayonnaise. L'une des victimes a également fait état d'un simulacre de noyade alors qu'elle prenait son bain, ce qui avait entraîné une perte de connaissance et son hospitalisation.