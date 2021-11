En mai 2018, la vie familiale de Donovan est loin d’être rose. Ses parents sont séparés et lui a décidé de rester vivre auprès de sa mère. Sa sœur, âgée de 16 ans à l’époque, vit elle avec son père, avec lequel Donovan ne s’entend pas…

Durant la soirée du 8 mai, la situation entre les deux camps explose. Des insultes et des provocations sont échangées. La petite sœur insulte sa mère, ce qui n’est pas au goût de Donovan. « Il est arrivé au domicile de son père vers 23h et a attrapé sa sœur pour la gifler à la joue droite avant de lui cogner la tête contre un mur », relate le parquet.

Alors qu’il avait, au départ, donné son accord pour effectuer une formation de 45 heures pour la gestion de la violence, Donovan s’est finalement rétracté et a loupé la chance que le parquet lui avait laissée via une médiation pénale. Une suspension probatoire est requise, pour que Donovan puisse enfin suivre cette formation. Jugement le 17 décembre.

* Pour rappel, le numéro anonyme et gratuit "107" permet à toute personne en difficulté ou en détresse de trouver « quelqu’un à qui parler ». Il offre également une écoute attentive, une réponse et une orientation éventuelle vers des services d’aide et de soins adéquats.