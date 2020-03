Où en est le projet du Bus à Haut Niveau de Service ? Qu’est-ce que c’est, en fait ? Combien ça coûte ? Quel intérêt ? Un dossier pour trouver des réponses.

Le centre-ville de Charleroi est fréquenté. Très fréquenté. Et ça n’ira pas en s’améliorant à l’avenir, surtout si de plus en plus de voitures tentent d’entrer en ville. Il fallait donc des alternatives. Les "portes" que sont Gosselies (au nord), Marchienne-au-Pont (à l’ouest) et Gilly (à l’est) sont déjà desservies par le métro. Pour le sud-est (Loverval) et le sud-ouest (Mont-sur-Marchienne), c’est un BHNS, un Bus à Haut Niveau de Service, qui est proposé et étudié. Il s’agit d’un bus qui fonctionne comme un tram, avec un passage toutes les 8 à 15 minutes pour éviter d’attendre et des bandes de circulation réservées pour éviter les bouchons, probablement des priorités aux feux rouges, et le tout au tarif normal d’un bus. Le tout avec des parkings dissuasifs, dont le prix sera probablement inclus dans le prix du ticket de bus, pour garer son véhicule hors du centre et s’y rendre en transport en commun.

Sur Charleroi, le BHNS devrait relier le rond-point Ma Campagne (Loverval) à la gare de Charleroi-Sud via la route de Philippeville-N5, et Bomerée, en traversant Mont-sur-marchienne via l’avenue Paul Pastur-N53, qui devra être mise en sens unique lors des heures de pointe. Et pour préparer ces deux artères à accueillir le BHNS, il faut tout revoir. La Région wallonne prévoit dès lors d’en profiter pour rénover l’ensemble en profondeur, de façade à façade, trottoirs y compris, afin d’insérer des bandes de circulation réservées aux bus et replacer un peu de verdure sur ces boulevards urbains aujourd’hui en mauvais état et surfréquentés. On annonce deux chantiers, l’un vers Marchienne, l’autre vers Loverval, pour 25 millions d’euros chacun. "Mais on sera probablement plus proche des 100 millions d’euros au total", note l’échevin de la Mobilité de Charleroi, l’écolo Xavier Desgain.

La concertation avec les riverains et les commerçants est désormais terminée, et l’ensemble des réflexions sont retournées auprès du bureau d’études pour réaliser les dossiers et dessiner les plans qui seront soumis à l’enquête publique, puis à l’aval du fonctionnaire délégué qui peut délivrer le permis d’urbanisme.

Mais avant de pouvoir profiter de bus réguliers, "dont la capacité sera assez grande, parce qu’aujourd’hui déjà les transports en commun sur ces lignes sont saturés", il faudra faire des travaux. Et ça, ça risque de causer pas mal d’ennuis de mobilité. D’après la direction des routes de Charleroi, ces travaux ne se feront que sur des moitiés de voiries pour ne pas couper la circulation, et tronçon par tronçon "en chantier d’un an grand maximum" pour éviter de trop pénaliser riverains ou commerces. "Mais l’ensemble des magasins resteront accessibles."

De nombreuses places de parking, le long de la N5 et de la N53, vont devoir disparaître pour laisser de la place aux bandes bus et aux arbres. Et si aujourd’hui de nombreuses voitures sont des "tampons" (soit des riverains qui restent stationnés plusieurs jours devant chez eux, soit des travailleurs qui se garent à 8 h du matin et partent à 17 h), il faudra mettre l’ensemble des voiries en stationnement limité, pour créer un roulement dans le stationnement près des commerces. C’est plutôt la piste "zone bleue" qui est pour l’instant retenue plutôt que le parking payant. "Et pour les habitants, plusieurs parkings seront prévus, à différents endroits, à 200 ou 300 mètres maximum, notamment dans les rues perpendiculaires."

La concertation n’aura pas suffi à convaincre tout le monde

Le dossier, on l’a vu, est gigantesque. Et pour réussir à goupiller l’ensemble des premiers plans pour les travaux d’aménagement sans froisser personne (ou plutôt en froissant le moins possible), durant des mois, des réunions citoyennes se sont tenues. Il s’agit de réunions tripartites entre la Ville, les porteurs du projet BHNS, et les riverains et commerçants. Et la mobilisation s’est vite faite : le projet a d’ailleurs été amendé, avec certaines propositions ou objections reprises telles quelles dans le dossier.

Cette concertation est aujourd’hui terminée, et ce n’est que lorsque l’enquête publique sera lancée qu’il sera possible d’aller consulter les 60 mètres (!!) de plans et de faire des remarques, propositions et objections complémentaires. La Ville rendra également un avis, et le fonctionnaire délégué devra enfin décider s’il accepte de délivrer le permis, en l’état ou avec des amendements, ou s’il faut retravailler certains aspects.

Certains commerçants et riverains ne sont toujours pas convaincus. Pire : ils sont contre le projet dans son ensemble. Contre la suppression de certaines places de parking, contre la mise en sens unique aux heures de pointe de l’avenue Pastur… Ils semblent, à première vue, minoritaires. Comme l’expliquait le directeur du SMT, à Lens , "l’intérêt public n’est pas la somme des intérêts particuliers. Il y aura toujours des gens insatisfaits" .