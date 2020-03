Une délégation carolo est partie en France (Pas-de-Calais) voir son bus à haut niveau de service.

Direction Lens, à 140 km à l’ouest de Charleroi. Là-bas, le Syndicat mixte des transports (SMT) Artois-Gohelle a injecté 250 millions d’euros pour réaliser un réseau BHNS (baptisé Bulles) sur 70 km de voiries, pour relier trois petits centres urbains. Leur projet n’a strictement rien à voir avec la problématique centralisée de Charleroi, mais l’exemple français peut être parlant.

Déjà, il faut écrire qu’un bus toutes les 8 minutes aux heures de pointe, ça change la façon de voir le déplacement en transports en commun. Ensuite, l’abonnement n’est qu’à 28 € pour bus + train illimité (le City Pass est à 60 € chez nous) et donc envisageable pour la plupart des bourses, d’autant plus qu’il tombe à 5 € par mois pour les jeunes, étudiants et chômeurs. Et l’ensemble du réseau est neuf. Le transport en BHNS à Lens était agréable ; la validation du ticket, facile ; et il y a quelque chose d’impressionnant à avoir l’ensemble des feux de circulation verts pour relier les différents endroits de la ville. Pas de quoi abandonner la voiture, dans mon cas, mais de quoi songer à prendre le bus plus souvent pour les déplacements qui s’y prêtent.

Cependant, rien ne pourra être transposé tel quel chez nous. Si ce n’est, peut-être, la façon dont le SMT a communiqué avec les riverains et les commerçants : des "ambassadeurs" ont été engagés en CDD pour toute la durée des travaux. Leur rôle : expliquer le projet aux gens, mais aussi faire le lien entre eux et les décisionnaires, comme le chef de chantier, afin d’éviter qu’un plot mal placé ne gêne l’accès à un commerce durant les travaux, qu’il y ait un oubli de signalisation à tel ou tel endroit, ou qu’une déviation ne mène nulle part. Le budget communication en France était impressionnant. "On a prévu aussi des gens pour faciliter la communication entre les quartiers, les chantiers, et l’organisation" , promet Desgain. Bon point pour Charleroi donc.

C’est ensuite vers la Région qu’il faut se tourner : en France, les commerçants ont été indemnisés à hauteur de leur chiffre d’affaires perdu, sur une moyenne des trois dernières années. En Wallonie, c’est 100 € par jour, et, aux dernières nouvelles, il n’était pas sûr que les commerçants y aient droit. "Les précisions viendront ultérieurement", promet-on.