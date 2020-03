Avec tous les grands chantiers qui se dessinent, la métropole va changer de visage. Et la mobilité aussi.

D’ici les prochains mois et les prochaines années, le centre-ville de Charleroi va continuer sa mue, commencée par les travaux des quais et l’implantation du centre commercial Rive Gauche. "À la ville haute, il y aura la Cité des métiers et le campus, et donc les étudiants, mais aussi le Palais des congrès, et le quartier Cinquième Élément de la Sambrienne. À la ville basse, il y a déjà A6K/E6K, qui va continuer à se développer, mais on voit déjà monter les tours du Left Side Business Park, les nouveaux bâtiments sur les rails à côté de l’ancien centre de tri… Tout ça va faire venir encore plus de gens au centre-ville tous les jours, mais aussi densifier la population de Charleroi", note l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo).

On ne peut déjà plus traverser la ville en voiture par le boulevard Tirou, coupé en deux par une zone piétonne et un centre commercial, et on sait qu’il ne sera bientôt plus possible de passer par les quais, devant la gare, puisque l’ensemble sera réaménagé pour le BHNS, les piétons et les vélos, sans passage pour les automobiles. Le tunnel Roullier, qui relie le rond-point du Marsupilami au Palais des beaux-arts, va également disparaître pour devenir un parking souterrain. Et les travaux de Charleroi DC, à la ville haute, prévoient plus de place pour les piétons et les vélos, notamment sur les avenues de Waterloo et Jules Hénin (du monument au rond-point du Marsu), et donc mathématiquement moins de place pour les voitures. La place du Manège, devant le beffroi de l’hôtel de ville, va également se reverdir et se piétonniser et, s’il restera du stationnement, ce ne sera plus l’immense parking que c’est aujourd’hui. Même la place Charles II sera revue, et il ne sera plus possible d’en faire le tour.

Quelle place restera-t-il pour se déplacer en voiture au centre-ville ? "Il restera le ring, principalement. Et les boulevards Audent et Yser, au niveau de l’Eden, permettront de traverser la ville. C’est à peu près tout pour ceux qui veulent venir dans Charleroi avec leur voiture", répond l’échevin. "C’est pourquoi on veut rediriger les visiteurs vers le métro et le futur BHNS. Il y a, ou il y aura, des parkings à Jumet-Madeleine, au futur stade de Marchienne-au-Pont, à Gilly-Soleilmont, à Bomerée et à Ma Campagne sur Loverval." Se garer, et prendre les transports en commun, donc.

"On prévoit aussi de développer les voitures partagées dans des points clé de Charleroi pour permettre aux gens d’en louer ponctuellement si besoin. Et on aimerait prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos un peu partout, maintenant que toutes les routes qui seront refaites auront des pistes cyclables. On prévoit des budgets mais aussi des partenariats avec des régies publicitaires, qui pourront afficher de la pub sur les emplacements de stationnement qu’ils construisent." Pas de doute, Charleroi demain sera bien différente.