Gheorghita Balan est condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable d'un vol avec violence et de plusieurs circonstances aggravantes, dont celle des meurtres de Michel Masuy et de Nicole Paternoster. La cour n'a retenu aucune circonstance atténuante.

Marin Filimon est également condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable d'un vol avec violence et de plusieurs circonstances aggravantes dont celle des meurtres de Michel Masuy et de Nicole Paternoster. Il est aussi coupable d'une tentative de vol, le 30 janvier 2017 à Gozée, et de détention de munitions. La cour n'a retenu aucune circonstance atténuante.

Aurel Nichiforean est pour sa part condamné à une peine de vingt années de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'un vol avec violence, mais acquitté du double meurtre. Il est aussi coupable d'avoir utilisé une fausse identité et une fausse carte d'identité. La cour a estimé que le fait de travailler en prison et de suivre une formation étaient des circonstances atténuantes.

Dans leur motivation, la cour et le jury ont pris en considération l'extrême gravité des faits, la violence exercée devant une enfant âgée de trois ans, le but de lucre, la protection de la vie humaine et l'atteinte à l'ordre public, tout en rappelant que les victimes ont été agressées chez elles. La cour et le jury ont également souligné la délinquance acquisitive dont ont fait preuve les accusés et la nécessaire protection de la société face à de tels individus.

Le 25 avril 2017, Michel Masuy et Nicole Paternoster, retraités, étaient agressés chez eux par deux hommes, Balan et Filimon, sous les yeux de leur petite-fille. Une voiture suspecte avait été aperçue dans le voisinage, la veille et le jour des faits. Il s'agissait d'une Peugeot immatriculée en Bulgarie.

Très vite, le fils des victimes lança l'alerte via les réseaux sociaux et son message permit de découvrir que des hommes, suspectés d'une tentative de vol à Gozée, en janvier 2017, circulaient avec ce type de véhicule, finalement retrouvé rue Turenne à Charleroi.

Les policiers ont pu mettre la main sur les suspects, qui vivaient tous dans un appartement rue Turenne, où une partie du butin fut retrouvée. Des munitions furent aussi découvertes dans la chambre de Filimon, alors qu'Aurel Nichiforian présentait une carte d'identité roumaine avec une autre identité. L'homme faisait l'objet de deux mandats d'arrêt européens.

Après cinq ans de procédure, le procès devait débuter au début de l'année, mais il fut reporté en raison du Covid. Il a débuté lundi devant la cour d'assises du Hainaut. Alors que la défense de Nichiforean et de Filimon contestait leur présence à Goutroux, la cour a estimé qu'ils y étaient tous les trois. Balan et Filimon sont entrés dans la maison et ont cogné les victimes, Nichiforean les attendait dans l'auto.

Pour le jury, les deux agresseurs étaient animés de l'intention d'homicide, mais pas le chauffeur qui ne pouvait pas savoir que la violence exercée par les deux autres allait provoquer la mort de Nicole et de Michel, décédés respectivement le 5 août 2017 et le 18 octobre 2018.

Les autres accusations n'étaient pas contestées.