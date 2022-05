Opéra ou répertoire ? Grand plateau lyrique ou planches de théâtre centenaires ? Mozart ou Molière ? Le public carolorégien sera amené à se poser ces questions, en cette fin mai 2022, grâce à un joyeux hasard de calendrier qui place deux visions différentes de Don Juan au programme de la vie culturelle de la métropole.

À la Ruche théâtre, avenue Meurée, à Marcinelle, c’est la célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin qui justifie la proposition en cours : jusqu’au 29 mai, la troupe maison proposera le Dom Juan de Molière,“ pièce formidable dans sa modernité et sa richesse thématique, oscillant sans cesse entre philosophie et burlesque ”. C’est Thierry Piron qui signe la mise en scène et joue aux côtés de douze autres comédiennes et comédiens. Réservations via.

Ville-haute, c’est un événement attendu depuis le début de la saison qui sera proposé au PBA, ce 26 mai, à 20 heures. Don Giovanni, l’opéra de Mozart, souvent considéré comme le somme de son travail lyrique, est revisité par Ayrton Desimpelaere à la direction musicale et Jaco Van Dormael à la mise en scène. Les dernières places, de 20€ à 60€,