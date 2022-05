Double homicide à Goutroux: Une similitude dans les coups portés aux victimes a été relevée par le médecin légiste

Charleroi

Le docteur Duverger, qui fut l'un des légistes à avoir autopsié les corps de Michel Masuy et Nicole Paternoster, agressés chez eux à la rue des Pêchers à Goutroux, le 25 avril 2017, est venu témoigner devant la cour d'assises du Hainaut, lundi. Les docteurs Beauthier, père et fils, étaient excusés pour raisons personnelles. Selon les légistes, le lien causal entre les coups et le décès des victimes est établi. Le 5 août 2017, Nicole Paternoster est décédée à l'hôpital, Son mari est mort le 18 octobre 2018.