Julie a tué deux de ses enfants. Elle avait des idées noires. L’anniversaire d’un avortement décidé il y a 3 ans approchait à grands pas…

Mercredi 24 juin. Catherine (prénom d’emprunt) est chez elle à Hantes-Wihéries, paisible village de la commune d’Erquelinnes (Hainaut). Un ami est en visite chez elle. Il reçoit un appel aux abois. Celui de Bertrand D.W., marié et père de trois enfants. " Il n’était pas chez lui et venait de recevoir des SMS inquiétants de Julie, son épouse. Des messages exprimant des idées noires. Mon ami et moi sommes des proches de la famille. J’habite à une rue de chez eux. Nous y sommes allés tous les deux. "

Sur place, Julie, la mine défaite, lit des guides consacrés à la nature. Elle est dans son jardin. Ses enfants y jouent.

Catherine tente de la faire parler : " C’est la mauvaise date ? ", lui demande-t-elle. " On s’en rapproche effectivement ", lui répond Julie L.

(...)