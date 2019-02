Chaque jour en moyenne, une centaine d’objets viennent allonger la liste des "perdus-trouvés" de l’aéroport de Charleroi. BSCA a accueilli l’an passé plus de huit millions de passagers : bagages égarés, effets personnels oubliés dans l’aérogare ou laissés en cabine, confiscations au contrôle de sûreté lors de l’embarquement (liquides, objets tranchants ou dangereux, etc.)…

"À l’origine, le ‘lost & found’ a été créé pour améliorer le traitement et le suivi des dossiers de pertes de bagages", indique Benjamin Fontaine qui est formateur lost. Il arrive en effet qu’après l’enregistrement ou lors d’une escale, une valise soit mal orientée : le "tag" qui l’accompagne est erroné ou s’est arraché sur le tapis roulant durant son chargement dans la soute. Les compagnies aériennes ont une responsabilité vis-à-vis de leurs clients, elles doivent les indemniser pour les dommages subis. Ce n’est que dans de très rares cas que les bagages ne sont pas restitués. La plupart du temps, la traçabilité ou l’échange de données, voire des réclamations, permettent de retrouver les propriétaires. Dans l’intervalle, les biens sont consignés et soigneusement référencés. Les compagnies se chargent alors de les faire acheminer à destination, le plus rapidement possible.

"Tout ce qui entre dans le local lost est classé par catégorie", poursuit Benjamin Fontaine. En un an, il y passe autour de 40 000 objets : cela va du trousseau de clés aux valises en passant par les lunettes, les appareils électroniques (GSM, tablettes, PC portables, etc.), les doudous d’enfants, les vêtements, les sacs, les mallettes ou biens personnels confisqués au contrôle de sûreté. Ils n’y restent jamais plus d’un mois. Ensuite, ils sont dirigés à la section perdu-trouvé de la police administrative de Charleroi où ils passent un semestre avant d’être détruits ou donnés à des associations caritatives si leurs propriétaires ne les réclament pas.

C’est également le "lost & found" qui établit les déclarations de sinistre quand des bagages sont endommagés. Les dossiers sont alors transmis aux compagnies qui déterminent l’indemnisation, le litige se règle dans le cadre des régimes d’assurance. "Longtemps, BSCA n’a effectué que du transport de point à point : Pegasus et Belavia ont changé la donne, car ils ont des hubs à l’étranger qui nous permettent d’être connectés à des destinations éloignées comme Dubaï", observe le porte-parole de BSCA Vincent Grassa.