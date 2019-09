Le tribunal correctionnel de Charleroi accueillait ce lundi après-midi la troisième et dernière audience de 15 membres ou ex-membres des Hell’s Angels.



Les prévenus sont poursuivis pour tentatives d'extorsion, faux et usages de faux, trafic de drogue et d'armes, exploitation à la débauche et prostitution et organisation criminelle, entre 2011 et 2013. Certaines victimes devaient s'acquitter d'une amende ou laisser leurs motos si elles souhaitaient quitter le groupe. En échange de services rendus par les motards, deux prostituées étaient conviées à divertir les membres du groupe lors de soirées privées.

Francis W. reconnaît avoir fourni de fausses cartes vertes d'assurance. Certains prévenus reconnaissent de petites préventions. Le ministère public avait requis des peines de 6 mois à 6 ans de prison ferme. Yves M. et Pierre S. ont plaidé une suspension simple du prononcé. Pedro H. et Stéphane C. plaident un sursis simple. Francis W. plaide une absorption avec une peine de travail de 100h. Le reste des prévenus sollicite l’acquittement. Eddy B., Laureano P.L. et Geert M. sont jugés par défaut. Jugement, le 28 octobre.