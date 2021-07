"Je ne suis pas ravi de vous revoir aussi vite", lâche d’emblée le juge Gerlache dès qu’Alain apparaît devant lui. "Moi non plus", rétorque le détenu qui, le 14 avril dernier, a obtenu un sursis probatoire pour des coups sur Sabine et des crachats sur des policiers. Mais seulement douze jours plus tard, Alain a ruiné sa chance d’échapper à la prison…

La faute, selon lui, à un enchaînement d’événements qui ont fait sombrer le prévenu dans la boisson, alors qu’il devait rester sobre durant 5 ans… "Je suis allé aux urgences parce que j’avais du mal à respirer. Le lendemain, j’ai été à Charleroi pour me trouver un appartement et on m’a attaqué pour me voler mon GSM et ma caution. Tout ça a fait que j’ai pété les plombs et j’ai bu du whisky lundi."

Le 26 avril, Alain ne se souvient pas d’avoir étranglé Sabine, alors qu’elle dormait. Pour sanctionner l’absence de prise de conscience, le parquet requiert un an de prison ferme. Jugement la semaine prochaine.