L. C.

Il n'y a pas de mots assez forts pour évoquer le décès d'un proche. Que dire si cette proche est une petite fille de 2 ans, au large sourire et éveillée ? C'est un dossier ô combien sensible et très difficile qui a été évoqué ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel. Il concerne les circonstances du décès de la petite fille d'Alisson, le 13 juin 2015, dans la baignoire de l'appartement rue de la Science à Charleroi.