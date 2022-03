Les circonstances exactes restent encore floues. Selon nos informations et constations sur place, une voiture se trouvait sur le toit entre deux habitations. Les faits se passent donc sur un terrain privé et non sur la voie publique.

Dans l’accident, deux enfants ont également été blessés. Le parquet de Charleroi confirme le décès de la dame ainsi que l’admission d’un enfant en milieu hospitalier.

La police de la zone Botha était présente en nombre sur les lieux du drame.

Plus d’informations à venir…