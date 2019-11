Un dramatique événement s’est produit dimanche matin au sein de la zone de police des Trieux, sur les communes de Courcelles et de Fontaine-l’Évêque, dans la région de Charleroi. Un inspecteur de quartier de 43 ans, Patrice Houtteman, s’est suicidé devant un collègue. Le parquet de Charleroi ainsi que Delphine De Lavareille, cheffe de la zone de police des Trieux, confirment l’information. Patrice Houtteman s’est donné la mort dans le commissariat de Trazegnies, à proximité de Courcelles.

L’agent en question était de service : il s’est servi de sa propre arme pour mettre fin à ses jours, indique Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.

Le procureur du Roi, le médecin légiste et le labo se sont rendus sur les lieux du drame immédiatement après les faits. Une enquête a évidemment été ouverte mais elle a été rapidement clôturée : "Il s’agit bien d’un suicide mais d’ordre privé, les raisons sont personnelles", signale le parquet de Charleroi. Raison pour laquelle ni le parquet ni la zone de police n’ont souhaité s’exprimer.

Le suicide est donc d’ordre privé mais, pour une raison inconnue, Patrice Houtteman a décidé de passer à l’acte au sein de son commissariat. On ignore s’il avait accès, ou pas, à son arme hors du commissariat. En principe, la loi prévoit qu’un policier puisse rentrer chez lui avec son arme s’il en fait la demande, mais le ou la chef(fe) de corps peut décider de désarmer ses hommes au cas par cas.

Un de ses collègues policiers était en tout cas présent dans la pièce au moment du passage à l’acte de la victime, confirme cependant le parquet de Charleroi. Le commissariat était d’ailleurs fermé au public ce lundi : la police fédérale a envoyé à Courcelles un "stress team", un service interne de psychologues et d’assistants sociaux, pour apporter du soutien aux collègues du défunt et aux membres du personnel de la zone de police des Trieux, profondément touchés par "le tragique événement qu’ils vivent".

Sur le réseau social Facebook, les autorités communales et l’administration de Courcelles ont présenté leurs condoléances à la zone de police des Trieux, à la famille, aux proches et amis du policier disparu. Les réseaux des anciens gendarmes et des polices locales et fédérales ont également fait part de leurs condoléances aux proches du défunt.

Patrice Houtteman avait des enfants, déjà grands, et vivait séparé de son épouse. Ancien gendarme, il était entré en service en 1998, peu avant la réforme des polices.

Ses funérailles auront lieu à Gilly ce vendredi.

Des professionnels de la santé mentale envoyés en soutien à la zone de police

Le "stress team" est un ensemble d’assistants sociaux et de psychologues mis à disposition des agents par la police fédérale. Il existe depuis 2014. "Ça permet aux gens touchés par un drame de s’exprimer, de vider leur sac comme on dit, parce que c’est très important d’en parler, pour éviter le stress post-traumatique", indique Thierry Belin, secrétaire national du SNPS. "Ce sont des professionnels de la santé mentale, ils ont le recul nécessaire pour nous épauler, parce qu’ils ne sont pas proches de la victime ou des agents touchés."

Ce stress team réalise de nombreuses interventions au sein des forces de police - 1 200 consultations en 2018, heureusement pas toujours sur des cas aussi dramatiques que le suicide d’un collègue en plein commissariat. Le syndicaliste a pu en faire l’expérience en province de Namur. "Il y avait eu cet accident d’avion, avec onze tués. Ce n’étaient pas des collègues mais la vision des corps était particulièrement traumatisante. Pour éviter le stress post-traumatique, le stress team nous a épaulés. Dans le cas de la zone des Trieux, les collègues directs peuvent même avoir tendance à culpabiliser, à se dire qu’ils le connaissaient bien et qu’ils n’avaient rien vu venir, par exemple. C’est là que l’équipe fédérale prend tout son sens."