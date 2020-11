Reine Vander Linden (photo en médaillon) est psychologue périnatale. Elle nous en dit un peu plus sur les dénis de grossesse.

Dans la nuit de lundi à mardi, une habitante de Lodelinsart a été transférée en milieu hospitalier pour une hémorragie. Mais le corps médical s'est vite rendu compte qu'elle venait d'accoucher: la police, descendue sur place mardi, a trouvé le corps sans vie du nourrisson.

Pour le mari de la femme en question, le bébé était mort-né et personne, pas même son épouse elle-même, ne savait qu'elle était enceinte. Un déni de grossesse, qui aurait donné lieu à une fausse couche. Alors qu'une enquête est en cours, avec auditions des proches et autopsie du bébé, on s'est demandé ce qu'était, en fait, un déni de grossesse.

Il s'agit d'un phénomène connu, mais assez rare, et qui est resté longtemps tabou. C'est quand une mère ne sait pas qu'elle attend un enfant : que ce soit pour les premiers mois uniquement, ou jusqu'à terme, la grossesse n'est pas reconnue par la mère, elle n'a pas conscience qu'elle est enceinte. Même les professionnels de la santé, dans de nombreux cas, passent à côté de ce genre de grossesses, qui se cache bien.

Reine Vander Linden, psychologue périnatale à Bruxelles, nous explique qu'elle en voit de plus en plus souvent : "C'est de plus en plus fréquent. Je ne peux pas le chiffrer, comme ça, mais en 20 ans de carrière j'ai vu une augmentation assez significative de ce phénomène. Il arrive qu'on en découvre, par hasard, quand une future mère vient en fait consulter pour des douleurs dorsales, ou abdominales. Et à la radio, on se rend compte qu'elle est en fait enceinte, parfois de quatre, cinq, voire huit ou neuf mois."

A quoi est dû un déni de grossesse ? "Ca reste un grand mystère. L'inconscient joue beaucoup. J'en ai vécu plusieurs, et (...)