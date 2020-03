Ministre des Droits des femmes, Christie Morreale a rencontré ce vendredi des porteuses de projets coachées en couveuses d’entreprises.

Anticipant la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la ministre wallonne de tutelle Christie Morreale (PS) a dégagé un budget complémentaire de 150.000 euros pour soutenir la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Dans ce cadre, elle est allée ce vendredi à la rencontre de deux structures d’accompagnement à l’autocréation d’emplois à Charleroi : la couveuse d’entreprises SACE installée dans le bâtiment de Charleroi Entreprendre à la caserne Tresignies et l’ASBL "Je Cree mon job", dont le siège est situé en centre-ville. En Wallonie, douze opérateurs sont actifs dans ce secteur : tous les ans, elles informent 800 femmes, réalisent 380 diagnostics de projets et encadrent 380 candidates, parmi lesquelles plus de 80 démarrent leur activité.

Une vingtaine de ces starters ont accueilli la ministre dans un des espaces de coworking de Charleroi Entreprendre : Anne-Françoise a créé "L’Antre des Plaisirs", un service traiteur à domicile, Maria-Angela se prépare à se lancer dans la sérigraphie textile et d’articles cadeaux. Quant à Anne, elle a quitté l’enseignement pour se consacrer à sa passion : auteure et éditrice jeunesse, elle a publié plusieurs livres-outils d’apprentissage scolaire pour les petits, dont un adapté aux dyslexiques. "On peut y lire 27 histoires différentes en fonction des couleurs, numérotations et formes", explique-t-elle. La difficulté est d’entrer dans les écoles, les choix de livres scolaires étant soumis à appels d’offres, avec un avantage pour les gros éditeurs. Stéphanie a élaboré un système de langue des signes pour bébés.

Chacune a présenté son projet, et confié quels problèmes en freinaient le développement au quotidien. Une étude a fait apparaitre que dans l’économie wallonne, les femmes cheffes d’entreprises créent davantage d’emplois que les hommes. Les structures d’accompagnement agréées bénéficient d’une subvention régionale de 250.000 euros maximum, et d’un soutien du fonds social européen pour augmenter leur capacité d’accueil. Quatre grands secteurs d’activité sont identifiés : l’Horeca, le commerce de détail, le service aux personnes et la construction.