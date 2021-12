Les grands moments de l’histoire du Sporting de Charleroi sont narrés dans une BD 100% carolo, signée Philippe Glogowski.

Manchester United, les Diables rouges et même le XVI de France de rugby ont déjà leur BD officielle grâce au talent de Philippe Glogowski. À présent, c’est l’épopée du Sporting de Charleroi qui est narrée, en dessins et en bulles, par l’auteur carolo, castillonnais (Walcourt) d’adoption. Grâce à une étroite collaboration avec le club noir et blanc, la BD officielle du "matricule 22" a pu voir le jour chez TJ Éditions, pour le plus grand bonheur des supporters carolos, en particulier.