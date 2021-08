Dès ce mois de septembre, les personnes souhaitant se faire vaccinées sont invitées à prendre connaissances des nouvelles modalités adoptées quant aux horaires et aux interventions des médecins traitants.

Au total 16 centres de vaccination, répartis sur l’ensemble du territoire wallon, ouverts pendant les mois de septembre et octobre. "Pour la région de Charleroi, le CEME de Dampremy accueillera le public du lundi au samedi suivant le même horaire. A partir de la semaine prochaine, ce même centre sera ouvert les vendredis et samedis de 9h à19h avec ou sans rendez-vous et ce jusqu'au 30 octobre avec moins de lignes," nous indique Lara Kotlar, chargée de communication pour l'Aviq.

Au-delà de ce changement d'horaire, il y aura des antennes fixes et mobiles. Pour la région carolo, des bus de vaccinations sont attendus autour des hautes écoles. Les modalités doivent encore être définies.

Du côté des médecins traitants, ils vaccineront d'avantage suivant des modalité également à définir.

Début septembre, les personnes immunodéprimées pourront recevoir une 3ème dose de vaccin à l’hôpital, chez leur médecin généraliste ou dans les centres de vaccination ouverts. De discussions sont en cours afin de procéder aux vaccinations sur le lieu de travail et dans les écoles.