Goran et Miguel sont ennemis jurés.

Les relations entre la famille de Goran et Miguel sont loin d’être au beau fixe. Les deux hommes habitent dans la même cité. Leur conflit débute avec l’abandon d’un garage. Miguel souhaite l’utiliser, tout comme la famille de Goran. La situation devient tendue lorsqu’un des fils de Goran envoie des menaces à Miguel ("je vais te tirer dans les jambes") qui, apeuré, finit par appeler Jérôme.

Le 20 juin 2018, à Morlanwelz, Jérôme passe chez lui et embarque deux armes : un revolver et une arme artisanale. Les deux amis, en voiture, sont attendus par une quinzaine de personnes devant le domicile de Miguel. Jérôme tire en l’air à deux reprises avant de descendre du véhicule, tirant à deux reprises vers Goran, le touchant au bras.

Au tribunal, Jérôme reconnaît avoir tiré à plusieurs reprises, mais ne comprend pas la blessure au bras de Goran. "Je ne sais pas si je l’ai touché. J’ai tiré à sa gauche et à sa droite, mais c’était pour l’impressionner" , précise Jérôme. Miguel, lui, conteste avoir menacé d’écraser des membres du camp adverse avec son véhicule. Pour les menaces, cependant, Goran et sa femme reconnaissent que, deux mois après la scène de tirs, ils ont menacé de représailles Renata, gérante d’un café habituellement fréquenté par Miguel, leur ennemi juré. Durant une demi-heure, le couple menace Renata "de lui faire la guerre et de faire venir des gens du Monténégro" .

Le ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme contre Jérôme, qui possède déjà un solide passé judiciaire. Me Bastianelli, avocat du tireur, plaide la provocation avant le sursis simple. Un acquittement est plaidé pour Miguel. Jugement le 20 mars.