Ce samedi, le 16 avril, la place Verte au centre-ville de Charleroi, à côté du centre commercial Rive Gauche, sera métamorphosée. Un circuit de 900 mètres carrés sera réservé à du cuistax ! C'est à peu près un quart de l'ensemble de la place qui y sera réservé.

De 11 à 18 heures, des cuistax de toutes les tailles seront disponibles pour 1, 2 ou 4 personnes. Le prix affiché est de 2€ pour les moins de 12 ans, et 3€ pour les autres. La location se fait par tranche de 15 minutes. L'activité est mise en place par l'asbl Charleroi Centre ville. "Ce sera le premier du genre en dehors du littoral belge", affirme Fabrice Padovan de Shop In C.

Avec Stoemp, l'association des commerçants installera un skate-park éphémère sur le reste de la place Verte. "Débarquer dans un skate park, quand on est tout jeune, ça peut être impressionnant. Ici, des anciens accompagneront les enfants pour un premier contact en douceur". Une initiation et des démos seront proposées.