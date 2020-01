Le Marignan s'apprête a recevoir ce samedi soir la chanteuse de gospel Suzie Muntu. Sur scène, la jumettoise interprétera les titres de son dernier album je réalise. "C'est une joie de me retrouver devant le public carolo pour partager ce moment ou faire découvrir une musique joyeuse et entraînante."

Comptable de formation, Suzie vit sa passion à 200 % et souhaite transmettre l’amour d’une musique que beaucoup ne pense être que religieuse ou en souvent résumée à Happy Day. "Au-delà de ce que certains peuvent penser, le gospel n’est en fait qu’un grand partage et un message d’espoir et de joie. Je puise dans mon vécu pour interpréter mes morceaux. J’ai eu la chance de faire une grande tournée au Canada et revenir ici à Charleroi est très important."

L’artiste n’est pas une inconnue. En effet elle a déjà partagé les planches avec Sinach, une autre grande voix du gospel.

Avec ses musiciens et ses choristes ; elle proposera un avant-goût, une sorte de répétition avant le grand show de la deuxième édition du concert Joyfull au Palais des Beaux Arts le 23 mai prochain. A cette occasion, 50 choristes accompagneront un parterre de stars du gospel dont la régionale Suzie. ​