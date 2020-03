L'AD Delhaize de Gosselies est en train d'installer des portiques en plexiglas aux caisses de son magasin.

"Ces portiques de 2 mètres seront désinfectés toutes les heures", confirme le gérant, qui avait déjà fait parler de lui vendredi en limitant à 2 produits maximum les achats de certains produits afin qu'il y en ait pour tous les clients. "C'est une des premières mesures que nous prenons, d'autres le seront sans doute par la suite. L'idée, c'est de préserver nos caissiers et nos caissières dans les prochains jours."